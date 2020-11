Werk aan Leeuwarder Schrans duurt langer; vrijdag is overgang nog dicht

Die vloeren in de overgang zijn wat verzakt en daarom moet er vrijdag wat aan worden gedaan om die weer op hoogte te krijgen. "Dat is vervelend, maar voor het grootste deel is het werk al gedaan. De overweg heeft al een dubbel spoor, de baan ligt erin en het perron is uitgebreid. We zijn goed op weg", zegt Richard Reitsma van de provincie.

Dinsdagochtend rijden de treinen weer en kan al het verkeer de overgang weer gebruiken. Ook de perrons in Feanwâlden en Hurdegaryp worden aangepast zodat de sneltrein 14 december kan rijden.

Fietsers en voetgangers kunnen vrijdag dus nog niet bij De Schrans oversteken. Ze worden omgeleid via het station. Vanaf zaterdagmorgen 6.00 uur kunnen beide groepen wel weer over de overgang.