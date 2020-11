Twee wedstrijden SC Cambuur verplaatst naar andere dag in december

Een paar wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie zijn verplaatst vanwege het programma in de tweede ronde van het toernooi om de KNVB-Beker. In speelrondes 16 en 17 krijgen diverse wedstrijden andere datums en tijdstippen. Het betekent ook dat twee wedstrijden van SC Cambuur op een andere dag worden gehouden.