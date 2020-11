Is het wel of niet te druk in bussen? Arriva is het oneens met FNP en CU

Vervoerder Arriva is het niet eens met het beeld van te veel drukte in de Friese bussen en laat weten: "We herkennen ons niet in het beeld van een (flinke) toename aan reizigers. Wat we wel merken is dat het soms op bepaalde tijden en lijnen wat drukker is, bijvoorbeeld tijdens de 'spits' en lijnen van en naar scholen. We monitoren het aantal reizigers nauwgezet en passen daar waar mogelijk en nodig de dienstregeling op aan."

Welles-nietes

Wopke Veenstra van de FNP heeft echter mensen gevraagd om foto's van de situaties in de bussen te sturen. "Van die beelden zijn we geschrokken," geeft hij aan. Volgens FNP en CU zijn de bussen soms dus wél te vol.

Actie provincie

In mie hebben partijen vragen gesteld over het aantal mensen in het openbaar vervoer en de spreiding van het aantal mensen. Het college zei toen dat de provincie goed toezicht houdt en dat er werd gewerkt aan afspraken met scholen en vervoerders.

Ook bleek dat de dienstregeling binnen twee weken kan worden aangepast als de coronasituatie daar om vraagt. "Wij vragen ons dan ook af wat er in de tussentijd gebeurd is? Veel bussen in de spits zijn in deze tijd zeer onwenselijk," zegt Matthijs de Vries van de ChristenUnie. De partijen willen dat het college met Arriva in gesprek gaat en op de drukke lijnen extra bussen inzet in de spits.