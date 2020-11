Zo'n 3.000 inzendingen voor namen nieuwe Arriva-treinen

Het aantal inzendingen is hoger dan in 2005 toen de oproep voor treinnamen ook al is gedaan. Volgens Anne Hettinga van Arriva zitten er nu een paar spectaculaire tussen.

Met Avine Fokkens, Fleur Gräper, Ben Woldering, Nynke de Jong, Joop Mulder en Evert van Dijk zit hij in de jury. Ze kiezen 36 bestemmingen, waarop kan worden gestemd. Stemmen kan van 1 tot en met 6 december op www.arriva.nl/namenwedstrijd.

Begin 2021 maakt Arriva de 18 namen bekend, die komen op de nieuwe WINK-treinen.