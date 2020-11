Openbaar Ministerie eist 3,5 jaar cel tegen Thialfschutter

De verdachte werd een poos na de beschieting in Spanje aangehouden. De rechtbank veroordeelde hem in juni 2019 tot 2,5 jaar cel voor zware mishandeling en afpersing. Het Openbaar Ministerie eiste toen vijf jaar cel. Zowel de verdachte als het Openbaar Ministerie zijn toen in hoger beroep gegaan. Het wapen waarmee geschoten is, is niet weer gevonden.