HEA! Verslaafd aan bankdrukken

Elbert Vastenbrug uit Poppenwier is 64 jaar en flink verslaafd. Bijna elke dag komt hij in de sportschool om te bankdrukken. 175 kilo tilt hij met gemak op. Hij wilde eigenlijk meedoen aan het WK Bankdrukken, maar dat gaat niet door. Toch traint hij fanatiek door, want in vorm blijven is net zo belangrijk.