CDA Leeuwarden wil solidariteit voor afvalprobleem: diftar past niet in de stad

In het plan moeten mensen iedere keer betalen dat de grijze container wordt geleegd. Er wordt per kilo een bedrag doorgerekend. In gemeentelijke stukken staat dat de inwoners daarmee vijf euro minder betalen aan afval. "Dat zal zo zijn", zegt fractievoorzitter Sytse Brouwer van het CDA. "Maar we zijn bang dat sommige groepen daar de dupe van worden."

Brouwer denkt aan bijvoorbeeld huishoudens met drie kinderen, huishoudens met een baby, of flatbewoners met een huisdier die vaak afval weg moeten gooien. "Zulke mensen zijn meer geld kwijt."

Solidair zijn

Er moet wel iets gebeuren aan de grote bult afval, vindt de CDA-fractie. "We zijn het er wel over eens dat we met z'n allen moeten betalen, maar in dit geval willen we meer solidariteit. De afvalbult moet naar beneden. Maar dat doen we door beter te scheiden en minder troep te maken."

In een stad als Leeuwarden verwacht Brouwer dat diftar niet werkt. "Je ziet een beetje een tweedeling in Nederland", zegt Brouwer. "In plattelandsgemeenten wordt diftar vrij goed toegepast. Maar in grote steden gaat dat minder. We hebben het voorbeeld van Enschede: het scheiden is daar heel lastig, omdat veel mensen in een flat wonen en niet drie containers hebben. En zij kunnen ook minder eenvoudig spullen kopen met minder verpakkingsmateriaal."