Harlingen krijgt eigen Monopoly-editie

De straten lopen van de goedkope Blomstrjitte in Wijnaldum tot de dure Noorderhaven in Harlingen. Andere bekende namen zijn De Bazuin, Blauwe Slenk en het Franekereind. Bedrijven en instellingen als De Port of Harlingen en zoutfabriek Frisia Zoutfabriek hebben ook een plek gekregen op het bord.

Monopoly bestaat al meer dan 80 jaar en is wereldwijd het meest gespeelde bordspel. Eerder kwamen er al edities met Leeuwarden en Fryslân uit.