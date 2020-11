Leeuwarder stadhuis kleurt oranje; aandacht voor geweld tegen vrouwen

Overheidsgebouwen, bruggen en molens krijgen vanaf deze woensdag een oranje kleur. Niet in de verf, maar in licht. Het is onderdeel van de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen. Deze 25 november is uitgeroepen tot 'Internationale dag voor het uitbannen van geweld tegen vrouwen'. Tot 10 december doen meer dan honderd landen mee aan de campagne. In Leeuwarden kleurt het stadhuis oranje.