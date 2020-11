Politie houdt drie minderjarige Drachtsters aan voor poging straatroof

Dinsdagavond na negen uur kreeg de politie melding van een getuige die zag dat vier jongens achter een man aan liepen op de Zuiderbuurt. Ze bleven hem volgen en de getuige vertrouwde het niet en belde de politie.

De agenten waren snel ter plekke, waarna de vier verdachten weg liepen. Na een achtervolging heeft de politie de drie jongens aangehouden. In die achtervolging werd en mes weggegooid en een zakje, waarvan de politie denkt dat er drugs in zag. Die zijn in beslag genomen. De drie jongens worden woensdag verhoord. Het mogelijke slachtoffer heeft aangifte gedaan.