Leeuwarder voetbalclub LAC Frisia brengt eigen tijdschrift uit: Lakskún

De naam verwijst naar de eliteclub die LAC Frisia vroeger was. Mensen moesten op auditie komen en worden goedgekeurd om te mogen voetballen. "De naam Lakskún is dus een knipoog naar het verleden", zegt Silvia Verhoeven, secretaris van de club.

"Het is een tijd op afstand, een rare tijd. We doen van alles, maar weinig aan voetbal." Via groepsapps, sociale media en de website houden ze contact met de leden, maar daar is nu dus ook een magazine bijgekomen.

"We hebben veel jeugdleden en die lezen de mail niet en dus bedachten we dit blad, voor jong en oud. Er staat bijvoorbeeld een interview in met clubicoon Folkert de Vries, die al 50 jaar bij de club zit, maar we verwelkomen ook nieuwe leden, zoals een familie uit Afghanistan. We zijn de oudste club van Friesland, met veel historie, dus er is veel te vertellen en te laten zien."

Naast een kleurplaat, een rubriek 'Wist je dat' en een quiz kan met een QR-code ook een oud filmpje uit 1923 worden bekekene. De club brengt binnenkort ook nog een bordspul uit, een soort Ganzenbord.