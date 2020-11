Paden op begraafplaats in Harich krijgen nieuw uiterlijk; schelpen voor natuurlijke uitstraling

Bij de ingang staan grote machines, maar bij de wandelpaden is kleiner materieel ingezet. "De paden zijn smaller en daarom is dit materieel uit de schuur gehaald", zegt uitvoerder Remon Mekeman. "We doen dit werk vaker, maar het is altijd weer speciaal vanwege de plek."

Om de graven te beschermen, dekken ze die af met plastic. "We brengen tussen de asfaltlagen in een kleeflaag aan om te zorgen dat de asfaltlagen aan elkaar blijven plakken. Die lijmlaag spuiten we erop en dat zwarte spul moet niet op de graven komen, dus daarom dekken we die preventief af."

De gemeente De Fryske Marren zou meer begraafplaatsen op deze manier willen opknappen, maar dat is een geldkwestie. Beheerder Hoekstra is er in ieder geval erg blij mee. "Het resultaat wordt heel mooi."