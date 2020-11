Lokale producten krijgen voorrang in nieuwe supermarkt Holwerd

Sommige aardappelen komen bijvoorbeeld van een bedrijf dat 700 meter verderop ligt. Het is een van de voorbeelden van de streekproducten die in de vernieuwde supermarkt liggen.

"We laten moeder niet in de steek"

Willem Verbeek heeft de supermarkt met zijn vrouw overgenomen van z'n moeder. Zij runde de winkel met haar man. "Twee jaar geleden werd onze vader ziek", vertelt Verbeek. "Hij deed de winkel veertig jaar lang met onze moeder, maar hij is ons ontvallen. Maar we hebben altijd gezegd: we laten moeder niet in de steek."

En dus hielp Verbeek, die in de evenementenindustrie werkte, zijn moeder in de winkel, vooral in de winter. Maar nu ligt de evenementenwereld helemaal stil en dus was dit een mooi moment om de overstap definitief te maken. "Ik zei: we gaan ervoor! M'n vrouw was ook enthousiast, dus zo kunnen we mooi doorgaan met het familiegebeuren."