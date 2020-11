Zeldzame gouden munt gevonden bij archeologisch onderzoek Cambuur

Na vier weken van intensief graven kwamen twee grachten en afvalkuilen voor het licht, vol met voorwerpen uit de 17de eeuw. Het gaat bijvoorbeeld om stukken van duur serviesgoed, een tapkraan, kleipijpjes, een gesp en verschillende munten. Eén daarvan is van goud en dat vind je niet zo vaak, zegt archeoloog André Pleszynski.

"Het komt uit de mestkuil en is helemaal opgerold. Het is waarschijnlijk een goudgulden of een Franse écu d'or. We kunnen hem nog niet vinden. Hij heeft leuke schildjes en we gaan nog zoeken wat het precies is. We zijn heel tevreden hiermee."

Van de vondsten is een liveblog gemaakt op de website van het MUG-Ingenieursbureau. Ook wordt er met een 3D-scan een overzicht gemaakt van de grachten en fundamenten.