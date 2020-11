Provincie houdt Cambuurmiljoenen nog binnen zolang contracten niet rond zijn

Het geld was niet bedoeld voor het stadion zelf, maar voor de omgeving. Zo zouden er nieuwe winkels, sportaccommodaties en een bioscoop bij het stadion komen. "Het is niet de bedoeling dat er provinciaal geld gaat naar een voetbalstadion", zegt Fokkens. Ze houdt het bedrag beschikbaar. "We hopen nog steeds dat het doorgaat. Maar we gaan niet over tot uitbetalen."

De ontwikkeling van het nieuwe Cambuurstadion zit in zwaar weer, nu de ontwikkelaar zich heeft teruggetrokken. Het zou niet lukken om de 'business case' rond te krijgen. De gemeente Leeuwarden is nu bezig met een claim, om de schade te kunnen verhalen op de ontwikkelaar.

Fokkens denkt niet dat ze voor extra reuring zorgt, nu de provinciale miljoenen niet worden uitgegeven. "Het bedrag staat nog steeds in de boeken. Als we het eruit zouden halen, kan ik me voorstellen dat het wankel zou worden, maar dit moet geen verschil maken.