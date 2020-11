Vrouw (43) duwt brandende krant door brievenbus 'omdat ze zich verveelde': celstraf van 5 maanden

Door de coronacrisis miste de vrouw haar vrijwilligerswerk, had ze geen dagbesteding meer en kreeg ze ook niet langer begeleiding. Volgens deskundigen heeft ze het moeilijk als de zekerheden in haar leven wegvallen. Momenteel wordt de vrouw behandeld in de GGZ-kliniek in Franeker. Van de rechter moet ze deze behandeling afmaken. Daarna komt ze in een project van begeleid wonen.

De celstraf van vijf maanden is gelijk aan de tijd die ze al heeft vastgezeten.

De vrouw heeft volgens de rechtbank niet alleen gevaarlijke situaties veroorzaakt, maar ook gezorgd voor gevoelens van onveiligheid en onrust bij de omwonenden. In dezelfde periode werd in de omgeving veel brand gesticht. De Drachtster zegt dat ze niet voor die branden verantwoordelijk is geweest.