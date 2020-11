Leeuwarden wil schade Cambuurstadion verhalen op ontwikkelaar: "Liever geen lange procedures"

Wyckerveste zegt juist dat de gemeente te laat is met het opzeggen van de overeenkomst en wil juist kosten verhalen op Leeuwarden. De ontwikkelaar zegt dat Friese Poort, dat ook in het project zit, zich niet aan de afspraken houdt. Daardoor heeft Wyckerveste een gat van 13,3 miljoen euro in de begroting. "Niemand zit te wachten op lange procedures", zegt De Haan. "Als we er niet uitkomen, dan gebeurt dat wel, maar we willen dat voorkomen."

Over een doorstaat kan De Haan nu nog niet veel zeggen. "We gaan er deze week mee aan de slag. We moeten kijken wat er mogelijk is, daar hebben we tijd voor nodig." Wyckerveste schrijft dat ze medewerking verlenen als een andere partij de ontwikkeling over wil nemen.

Bouw parkeerterrein en supermarkten gaat door

Eerder werd al duidelijk dat de gemeente de werkzaamheden die al van start waren gegaan, nu aan het afronden is. Het gaat dan om de inrichting van de openbare ruimte en de aanleg van het parkeerterrein op De Zwette. Bouwgroep Dijkstra Draisma realiseert de supermarkten Jumbo en Aldi volgens de afspraken. Die zullen in het voorjaar van 2021 de deuren openen.