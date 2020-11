Gemeente Leeuwarden komt met schadeclaim tegen ontwikkelaar Wyckerveste vanwege Cambuurstadion

De gemeente stelt de Stichting Ontwikkeling Cambuur (SOC) in de brief aansprakelijk voor de kosten die gemaakt zijn en nog gemaakt zullen worden. "Nu al is duidelijk dat de schade aanzienlijk zal zijn", staat in de brief. Wethouder Hein de Haan kan nu nog niet zeggen hoe groot de schade precies is, laat hij weten. Dat moet nog geïnventariseerd worden.

De gemeente Leeuwarden hoopt nog op een doorstart, maar de bouw van het nieuwe Cambuurstadion is voorlopig van de baan, nu Wyckerveste zich heeft teruggetrokken. De ontwikkelaar zou de business case voor de bouw van het nieuwe stadion niet rond kunnen krijgen.

Eerder werd al duidelijk dat de gemeente de werkzaamheden die al van start waren gegaan, nu aan het afronden is. Het gaat dan om de inrichting van de openbare ruimte en de aanleg van het parkeerterrein op De Zwette. Bouwgroep Dijkstra Draisma realiseert de supermarkten Jumbo en Aldi volgens de afspraken. Die zullen in het voorjaar van 2021 de deuren openen.