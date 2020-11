Onderwijskoepel CVO-nwf vindt langere kerstvakantie geen goed idee

In de herfstvakantie heeft het OMT gezien dat de besmettingen zijn afgenomen. Een deel van de deskundigen denkt dat het onder andere komt door de sluiting van de scholen.

Achterstanden

Volgens Visser worden achterstanden van de kinderen alleen maar groter wanneer zij niet meer naar school kunnen. "Ik zou bijvoorbeeld heel benieuwd zijn naar wat ze precies bedoelen met een kerstvakantie van drie weken. Is dat echt een vakantie, of betekent het twee weken kerstvakantie en een week afstandsonderwijs. Dat is natuurlijk wel wat anders", zegt Visser.

"Wij als school zitten ook vooral op de continuïteit van het onderwijs. 2020 is nou niet bepaald een goed onderwijsjaar door alle uitval die we hebben gehad. Dus we gaan het liefst zoveel mogelijk door", zo zegt Visser.

Persconferentie

Ook achter de schermen van het OMT is er verdeeldheid over de plannen. Een aantal deskundigen twijfelt eraan in hoeverre de scholen het virus verspreiden. Het advies van het OMT is een tussenadvies. Op 8 december zullen premier Rutte en minister de Jonge opnieuw een persconferentie houden.