'Groninger (19) werd ontvoerd in Leeuwarden vanwege onderduikende hasjdief'

Eén van de verdachten die op dinsdag terechtstonden, trok het boetekleed aan. De 27-jarige Leeuwarder, die de chauffeur was van de auto waarin de jongen gedwongen moest instappen, zegt dat hij alleen verantwoordelijk is voor de mishandeling van de verdachte.

De hoofdverdachte had via een vriend een halve kilo hasj ingekocht. De aanbetaling van 1.000 euro was gedaan, het spul hoefde alleen nog maar geleverd te worden. De man met wie hij zaken had gedaan, was echter met de noorderzon én met de 1.000 euro verdwenen.

Groene Ster

Het slachtoffer werd meegenomen naar De Groene Ster in Leeuwarden. Daar werd hij vastgebonden, mishandeld en overgoten met terpentine en tot slot in een sloot gegooid. De hoofdverdachte, die eerder al eens is veroordeeld voor inbraak en verschillende drugsdelicten, heeft zijn vriendin al voorbereid op een gevangenisstraf van vier tot vijf jaar.

Of de officier van justitie dat ook daadwerkelijk gaat eisen, is niet bekend. Donderdag wordt dat bekend gemaakt. Vrijdag komen de advocaten en de verdachten nog aan het woord, waarna de uitspraak op 18 december plaatsvindt.