WK afstanden 2021 niet in China, maar in Thialf in Heerenveen

Er komen strenge coronaprotocollen. Dat meldt de KNSB. De schaatsers gaan in een 'bubbel', om de kans op een coronabesmetting zo klein mogelijk te maken. Thialf heeft daar ervaring mee.

"We zijn blij dat er, ondanks de beperkingen, toch nog zo veel mogelijk is gebleken", zegtt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. "We hebben mooie, coronaproofe NK's achter de rug. Met deze reeks internationale wedstrijden krijgen we ook nog de competitie die onze toppers hard nodig hebben in aanloop naar de Spelen van Beijing."

De beste langebaanschaatsers van de wereld zijn begin komend jaar al in Fryslân, omdat de EK Allround en Sprint in januari op het programma staan, net als twee wereldbekerwedstrijden.

De WK Afstanden zijn het slot van het internationale langebaanseizoen, dat vanwege de coronapandemie er heel anders uit ziet dan vantevoren werd gedacht.