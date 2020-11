Behoefte aan huisartsen: 15 openstaande vacatures

De huisartsenvereniging werkt in de campagne '11huisartsen' samen met zorgverzekeraars en de provincie Fryslân om een passende plek voor de nieuwe dokters te vinden. Sinds 2019 hebben ze voor vijf huisartsenpraktijken een nieuwe huisarts gevonden. Er zijn echter nog veel vacatures die openstaan. De grootste reden voor het hoge aantal vacatures, is dat Fryslân veel huisartsen van in de zestig heeft. Er gaat daarom regelmatig een huisarts met pensioen.

Opleiden

De huisartsenvereniging heeft met '11huisartsen' veel ervaring opgedaan. Zo willen ze nu Friese praktijken stimuleren om opleidingspraktijk te worden. Als dat ze goed voldoet, dan blijven de huisartsen in opleiding ook vaak hangen.

Maatwerk

De campagne is erop gericht om huisartsenpraktijken en huisartsen met elkaar in contact te brengen. Dat is vaak maatwerk. Een huisarts van de jongere generaties wil bijvoorbeeld vaak anders werken dan een oudere huisarts. Ook een huisartsenpraktijk zelf moet vandaag de dag vaak aan andere eisen dan 20 of 30 jaar geleden voldoen.

De subsidiepot die de provincie voor de nieuwe huisartsen beschikbaar had gesteld om de praktijk in te richten of te verbouwen, had dan ook een positieve invloed. Provincie Groningen heeft het voorbeeld van Fryslân gevolgd, en heeft nu ook zo'n zelfde potje. Of het Friese potje weer wordt gevuld, is echter nog maar de vraag.