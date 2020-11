Unieke kleurenbeelden opgedoken van Abe Lenstra in actie voor Heerenveen

Helaas is geen van de vier doelpunten van Lenstra te zien op de beelden. "Dat is wel wat tragisch ja", lacht Wiersma. "De filmmakker laat een hoop van de wedstrijd zien, maar geen goals van Abe. Wel twee goals van Haarlem, waarvan één van Kick Smit. Volgens de verhalen was met name de 4-3 van Abe een mooie goal. Een snoeihard schot van twintig meter. Volgens de krant uit die tijd heeft de keeper de bal nooit gezien. Het was fantastisch geweest wanneer we die in beeld hadden gehad."

Documentairemaker Tjeerdsma ziet dat net wat anders. "Abe heeft de doelpunten gemaakt. Dat we dat niet op beeld hebben, dat is dan maar zo. Er moet ook iets voor onze verbeelding overblijven vind ik."

Geen kampioen in 1948

Uiteindelijk grijpt Heerenveen in 1948 naast de landstitel. BVV Den Bosch wordt kampioen met één punt voorsprong in de kampioenspoule. Naast de kleurenbeelden vond Wiersma ook enkele bijzondere zwart-witbeelden van Abe Lenstra, onder andere in korte filmpjes van de wedstrijden Heerenveen-Feijenoord (1943) en Heerenveen-SVV (1949).