Fries Museum verwijdert portret vegan streaker: "Hier trekken we een grens"

Het portret van vegan streaker Peter Janssen wordt uit het Fries Verzetsmuseum gehaald. De streaker en dierenactivist is vorige week veroordeeld voor brandstichting. De tentoonstelling waar zijn portret te zien was, gaat over vrijheid. "Omdat hij de algemene veiligheid in gevaar heeft gebracht, vinden we zijn verhaal niet meer geschikt voor een gesprek over vrijheid", zegt Kris Callens van het Fries Museum, waar het verzetsmuseum onderdeel van is.