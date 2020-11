Museum Houtstad IJlst krijgt 200 houtsoorten door schenking

"We hebben het van de zonen van een man gekregen die drie jaar geleden is overleden. Die man heeft na zijn werkzame leven als metalenman een nieuwe hobby gevonden: houtbewerken. Dat heeft hij twintig jaar gedaan. In die tiijd heeft hij alle mogelijke houtsoorten verzameld en daar heeft hij een ei van gemaakt en een eierdopje", vertelt de voorzitter van het museum, Piet Hoogeveen.

De man heeft al deze eieren gecodeerd en al in vitrinekasten zet. De verschillende houtsoorten komen overal vandaan, van Suriname tot de plantsoenendienst van de gemeente Alkmaar. "Er zitten bijvoorbeeld ook allemaal dopjes bij waarvan ik dacht: ik wist niet eens dat er hout van was. De klimop bijvoorbeeld, of een vlinderstruik. Dat heeft hij er ook allemaal bij. Dat is natuurlijk heel interessant", zegt Hoogeveen.

Vitrines

Niet alle vitrinekasten kwamen echter in een stuk aan bij het museum. "Een van de zonen kwam met een plastic zak uit de auto. Toen zei hij dat daar ook nog allemaal eieren in zaten. Een van de vitrinekasten was gevallen, dus alle eieren waren door elkaar. Een paar vrijwilligers hebben een paar middagen voor de vitrines gezeten om al die eitjes weer op de goede plaats te zetten", zegt Hoogeveen.

Naast eieren en eierdopjes heeft de man ook allemaal miniaturen gemaakt. Ook die zijn nu te zien in het museum.