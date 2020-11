Carbidschietvereniging Niawier mag knallen: 'We sprongen een gat in de lucht'

Leonard van Hijum van de carbidschietvereniging van Niawier: "We sprongen bijna een gat in de lucht, zo blij waren we." Hij vertelt dat ze wel even zenuwachtig over het besluit zijn geweest. "We zijn al weken bezig. We zijn blij dat we tot nu toe overal akkoord op hebben gekregen, het houdt ons wel bezig."

Bezorgd

Ze moeten zich wel aan een coronadraaiboek houden. Daar staat bijvoorbeeld in dat de landelijke regels, zoals het houden van anderhalve meter afstand, worden gehandhaafd. "Mensen moeten om zichzelf en om elkaar denken." Van Hijum is wel bezorgd om of het niet een té groot succes wordt. "Maar onze eigen bestuursleden lopen rond en houden het in de gaten."

Die bezorgdheid voelt Aant Jelle Soepboer van de FNP niet. "Er is hier straks nog geen pakje chocolademelk te halen, het is echt voor de liefhebbers." De FNP heeft er alles aan geprobeerd te doen om deze uitkomst te krijgen. "Wij zijn door het dolle heen. Dit is de exacte uitkomst die wij wilden zien."