'We komen terug!' Horeca voert actie om coronatijd door te komen

Eijer is ook voorzitter van de Leeuwarder horecabond. Het nieuws van dinsdag is dat het Outbreak Management Team zegt dat de maatregelen voorlopig niet moeten worden versoepeld. Eijer had ook op niets anders gerekend. "Het is triest, maar we zagen het wel aankomen", zegt hij. "We hadden hoop om halverwege december nog iets te doen, maar ook dat was heel lastig geworden."

Het is in 'way of life'

Het is de zoveelste tegenvaller voor de horecawereld. "We zijn inmiddels wel wat gewend. Bij de eerste lockdown konden sommige zaken nog iets doen met een terras. Nu komt dit wel weer hard aan, we missen het perspectief een beetje. Horeca is voor ons een way of life."