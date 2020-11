Tolhuisbad in Dokkum wil chloorgeur kwijt en stapt over naar zoutelektrolyse

Het zwembad Tolhuisbad in Dokkum zal voortaan gebruikmaken van zoutelektrolyse in plaats van chloor om het bad te desinfecteren. Daardoor hoeft er dus geen chloor meer opgeslagen en getransporteerd te worden. Dit is beter voor het milieu en ook zal er ook minder geuroverlast zijn voor bezoekers en omwonenden.