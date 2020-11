Justitie eist boete voor dodelijk ongeluk dat 'verkeersfout' was

De man uit Kollumerzwaag had op 21 september 2018 in zijn woonplaats een 70-jarige fietser aangereden. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. De verdachte wilde de fietser inhalen, die plotseling naar links uitweek. De autobestuurder kon de fietser niet meer ontwijken.

De officier van justitie concludeerde dat de bestuurder een verkeersfout had gemaakt. Bij het inhalen gaf hij gas om snel weer op de goede weghelft te komen. Volgens de politie reed hij op het moment van de aanrijding minstens 56 kilometer per uur, terwijl 30 het maximum was.

Modelburger

De officier hield er rekening mee dat de zaak al twee jaar oud was. Ook is de verdachte bij de weduwe langsgeweest en was hij bij de condoleance. De officier noemde de man uit Kollumerzwaag 'een modelburger', bij wie het even verkeerd is gegaan. De rechtbank doet op 8 december uitspraak.