Gezicht alzheimercampagne 'Ik ben Wil' overleden

"We beseffen voor de tweede keer in korte tijd hoe bijzonder ze was voor velen", zegt Titus Vogt, zoon van Wil en initiatiefnemer van de campagne, op de honderden reacties op de campagne en Wil haar overlijden.

Met de actie werd in zes weken tijd geld opgehaald voor drie lokale initiatieven om de ziekte van Alzheimer dragelijker te maken. Mevrouw Vogt zelf heeft de campagne op afstand gevolgd. "Ik vind het zo mooi dat zoveel mensen hebben bijgedragen om de ziekte wat draaglijker te maken voor wie het overkomt", zei ze begin november.