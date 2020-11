Kerk Nijega in de steigers: 'We hadden niet door dat het zo erg was'

De klokken zijn sinds die inspectie een aantal jaren geleden stil geweest, maar dat is niet het enige dat nu wordt aangepakt. Voornamelijk het houtwerk was niet meer goed. "Dat was meer verrot dan we dachten", zegt Kingma. "Dus dan meteen maar goed aanpakken en de steiger erbij." Het houtwerk wordt dus opgeknapt, maar ook wordt alles geschilderd en staat het voegwerk in de steigers. "Het pleisterwerk zit ook los, daar zitten scheuren in. Dus dat wordt ook nagekeken, dan staat alles er straks weer picobello bij."

Bijzonder aan de kerk van Nijega is dat de kerk er op de ene plek heel anders uitziet dan op de andere. Dat heeft met eerdere renovaties te maken. "De binnenmuur was er echt slecht aan toe. Toen is de ene kant bepleisterd en aan de andere kant hebben ze er een hele muur van steen omheen gezet. Dat ziet er heel strak uit." Die verbouwing was in 1850. Ruim veertig jaar later kwam de toren er pas bij. "Daarvoor was het nog een kerkje met een klokkenstoel aan de zijkant."