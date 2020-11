400 jongeren kunnen talent ontwikkelen in project voor maatschappelijke diensttijd

Het project van MDT, dat bestaat uit vijf aparte organisaties, begint op 16 december en is gericht op jongeren die wonen, werken of naar school gaan in Smallingerland, Waadhoeke, Harlingen, Heerenveen, Ooststellingwerf en Súdwest-Fryslân. "Met jongeren tussen de 14 en 27 jaar willen we aan de slag met MDT Divers", vertelt De Koe. "Dat betekent dat ze tachtig uren in een halfjaar op expeditie gaan."

Talenten ontwikkelen

Er zijn meerdere locaties in zes gemeenten. "Daar kunnen ze aan de slag en bedenken hoe ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Hoe zet je die in voor een ander? Ze kunnen nieuwe mensen ontmoeten, de regio ontdekken. Dat helpt weer met een keuze voor school en werk. Ze maken een plan: welke workshops wil ik doen, welke activiteiten wil ik organiseren, bij welke bedrijven wil ik aan de slag?" Jongeren kunnen dat doen naast school of werk of bijvoorbeeld in de vakantie of een tussenjaar.

Niet afhankelijk van gemeentegrenzen

Het is belangrijk dat de jongeren zelf besluiten wat ze doen, zegt De Koe. En dat het in meerdere gemeentes is, heeft een voordeel: "Je bent niet afhankelijk van gemeentegrenzen. Iemand die in Drachten naar school gaat maar daar niet woont, kan ook meedoen. Bovendien leer je weer van elkaar."

De subsidie is in eerste instantie voor twee jaar.