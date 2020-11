Doet Boersma kan niet wachten om haar nieuwe schilderijen aan publiek te tonen

Doet Boersma schildert altijd landschappen, maar in haar nieuwe werk gaat ze letterlijk de diepte in. Natuur van boven én onder de grond: ze schildert het allebei in haar nieuwe werk. "De wortels, het water, het zaaien. Ik heb groot respect voor de natuur en voor hoe alles het werkt", aldus de kunstenares.

Het is voor kunstenaars niet eenvoudig om werk te exposeren, in deze tijd vol beperkingen. Terwijl je als kunstenaar niets liever wilt. Zo ook Boersma. Ze heeft sinds deze zomer een nieuw atelier aan de Groningerstraatweg in Leeuwarden, met veel ruimte. Ze kan daarom op een veilige manier mensen ontvangen tijdens de Open Atelier Dagen.

Terwijl de mensen binnenkomen, schildert Boersma dan lekker door. "Als ze iets willen weten kan ik ze van alles vertellen en ze kunnen zien hoe ik werk."