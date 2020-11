Zien met geluid: blinde Tristan Bangma kan weer zelfstandig fietsen

In het Sportpaleis, een wielrenbaan in Alkmaar, laat hij zien hoe het werkt. Twee sensoren voor- en achterop de fiets draaien rond en brengen alles wat er om hem heen gebeurt in beeld. Met een telefoon in de fiets worden de data verstuurd naar de cloud, waarna een telefoon, die Tristan bij zich heeft, dit afspeelt als geluid. Op die manier kan Bangma dus horen of er iets in zijn buurt is.

Als hij dichtbij de muur rechts zit, hoort Bangma dus rechts in zijn oortje een geluid. Als er voor hem een tegenstander opduikt, hoort hij voor zich een geluid. Op die manier kan hij voor het eerst in tien jaar weer zelfstandig fietsen.