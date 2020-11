Stresstest voor het Friese watersysteem: ondiepere meren of meer gemalen?

Het systeem voor het Friese boezemwater heeft op papier een soort 'stresstest' gehad, om te kijken wat er nodig is om in het jaar 2100 nog goed te kunnen functioneren. Om goed en scherp zich te krijgen op de problemen en de oplossingen, is er uitgegaan van een zeespiegelstijging van 85 centimeter, gebaseerd op het meest vergaande 'klimaatscenario' van het KNMI. Komt het water hoger, dan wordt het bijvoorbeeld moeilijker, zo niet onmogelijk om water naar zee te spuien, zoals nu het geval is.