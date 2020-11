Veiligheidsberaad: "Carbidschieten toegestaan in regio's met carbidtraditie"

In regio's waar het schieten met carbid een traditie is, mag het carbidschieten ook rond de jaarwisseling van dit coronajaar doorgaan. Het besluit werd maandagavond door het Veiligheidsberaad gemaakt. Het betekent ook dat er in Fryslân met carbid mag worden geschoten. Een landelijk verbod komt er dus niet. In het Veiligheidsberaad zitten de voorzitters van de 25 Veiligheidsregio's.