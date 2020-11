Carbidschieten in regio's met carbidtraditie mag doorgaan: "Regels blijven hetzelfde"

Een landelijk verbod komt er dus niet. In het Veiligheidsberaad zitten de voorzitters van de 25 Veiligheidsregio's, onder wie burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden. "We zijn er niet voor om het carbidschieten op zich te verbieden", zegt Buma.

Geen verdeeldheid

Sommige burgemeesters in andere regio's verbieden het carbidschieten wel. Maar van verdeeldheid is geen sprake, zegt Buma. "Het is nu ook al zo dat meerdere gemeentes een regeling hebben in Algemene Plaatselijke Verordening. In Fryslân ook. "De regels zoals die er nu zijn, blijven hetzelfde, verwacht Buma. "In de ene gemeente heb je een vergunning nodig, in de andere geldt een meldingsplicht. Dat verandert niet."

Wat wel anders is, zijn de coronaregels. "Dat wil ik duidelijk maken: het is niet verboden om karbid te schieten, maar neem wel contact op met jouw gemeente over hoe het dit jaar zit. De feesten eromheen kunnen dit jaar niet doorgaan. Het karbidschieten in Fryslân is geen individueel gebeuren, maar die groepen moeten kleiner worden. We willen niet dat oudejaarsdag een nieuwe verspreiding van het virus veroorzaakt."

Geen extra slachtoffers

Er geldt al wel een verbod op regulier vuurwerk, omdat dat moet voorkomen dat het druk wordt in de ziekenhuizen met vuurwerkslachtoffers. Buma denkt niet dat het carbid ervoor zorgt dat er toch patiënten in het ziekenhuis belanden: "Voor de carbidschieter met ervaring is het niet zo'n probleem. We moeten erom denken dat mensen zonder ervaring niet met carbid aan de slag gaan."