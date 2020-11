Oud worden op Ameland: groen licht voor ontwerp De Nieuwe Stelp

De gemeenteraad van Ameland heeft ingestemd met het krediet voor het ontwerp voor De Nieuwe Stelp, het ouderencentrum op Ameland. Dat moet in totaal 13,7 miljoen euro kosten. De gemeente is nog op zoek naar financieringsbronnen voor de 1,6 miljoen euro. Ook moeten er aanpassingen worden gedaan aan de omgeving: daarvoor is 2 miljoen begroot. De verwachting is dat het ontwerp in de loop van 2021 klaar is en dat de raad kan besluiten over de bouw voordat er verkiezingen zijn in 2022.