Forum voor Democratie-leider Fryslân: "Baudet heeft niet adequaat gehandeld"

"Ik denk dat hij ongelukkig heeft gehandeld in deze kwestie. Ik weet niet of deze actie nu meteen nodig was, maar ik vind dat hij binnen de partij meer had moeten doen met de geluiden van onvrede. Hij heeft een prachtige uitstraling en kan het verhaal mooi vertellen, maar op sommige punten heeft hij toch iets laten liggen", zo geeft Goudzwaard aan. Daar hoort ook de commotie in de JFvd bij, de Jongerenorganisatie Forum voor Democratie.

"Dit was niet mijn wens"

Goudzwaard is erg verrast door het nieuws van het opstappen van Thierry Baudet. "Ik moet het eigenlijk even op me laten inwerken. Het was niet meteen mijn eerste wens. Dat was dat er een nieuwe afdeling zou worden opgericht. Maar Thierry heeft een ander besluit gemaakt. Misschien pakt dat ook wel beter uit voor de partij, dat weet ik nog niet."

Goudzwaard: nieuw bestuur JFvD nodig

Goudzwaard wilde zelf dat het bestuur van de JFvD zou opstappen. "Dat hele antisemitische gedoe, daar heeft de jongerenafdeling niet adequaat op gereageerd. De leider van de JFvD stond heel slecht in het artikel in Het Parool. Dus wij wilden niet een intern onderzoek afwachten. Het bestuur is gewoon niet capabel genoeg, dus het moet gesaneerd worden. Het moet opnieuw worden opgebouwd met nieuwe selectieprocedures. Dat wilden het bestuur en Baudet echter niet."

Er is ook overleg geweest. "In het weekend hebben wij het er met meerdere FvD-politici over gehad, daar was ik ook bij betrokken. We hebben uitgesproken dat er nu echt moet worden doorgepakt. Vanuit Fryslân heb ik niet eens heel veel reacties gekregen. Maar met het oog op de verkiezingen waren ze het wel met me eens dat dit moest gebeurden. Want het bleef maar etteren. Je moet er resoluut afstand van nemen, dan moet die kop er ook af. Veel mensen waren dat met me eens."

"Forum is meer dan Thierry"

Goudzwaard denkt wel dat de partij verder kan zonder Baudet als leider. "We hebben zulke goede mensen, ook op de lijst voor de Tweede Kamer. Theo Hiddema, onze Europarlementariërs, onze senatoren en de mensen in de provincie. Dan is het te kort door de bocht om te zeggen dat Baudet Forum voor Democratie is. We moeten kijken hoe het de komende dagen loopt. We hebben binnen Forum een goede groep mensen. Ons verkiezingsprogramma blijft staan. Als we dat op een goede manier naar buiten kunnen brengen, dan zie ik de verkiezingen met alle vertrouwen tegemoet."