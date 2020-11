De aanleg van Voedselbos Ouwe-Syl begint eindelijk: "Wij sette deur"

Er moet van alles gebeuren in het gebied, legt De Vries uit. Bovendien hebben ze ook al flink de handen uit de mouwen gestoken. "Er is een grote vijver gegraven en er moesten veel bomen uit, want er stonden veel zieke essen in. Het bos was toe aan een opknapbeurt. Zo zijn we hier drie weken bezig geweest met het rooien, versnipperen en verwerken van het hout in 'hugelbedden'. Van de grond uit de vijver hebben we heuvels gemaakt en daar hebben we de boomstammen in gedaan zodat ze langzaam verteren en hun voedingsstoffen afgeven. Daar profiteren planten dan weer van."

Natuur, maar ook ontmoetingsplek

Het Voedselbos wordt niet alleen een plek voor de natuur, maar ook voor mensen. "Het middengebied is zoveel mogelijk kaal gemaakt en daar komt een boomgaard met fruitbomen. Daaronder komen bessenstruiken en vaste planten. Permacultuur werkt in verschillende lagen. We zijn met het dorpsbelang bezig om bruggetjes te maken, zodat je een leuk rondje kunt lopen. Het moet de samenhorigheid vergroten en een ontmoetingsplek worden. En natuurlijk moeten er zoveel mogelijk eetbare dingen in groeien."