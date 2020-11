"Beetje armoedig dat SC Heerenveen het balbezit overlaat aan RKC"

Sloopkogels

SC Cambuur won donderdag met 2-0 van De Graafschap. Dat was een knappe prestatie, vond verslaggever Geert van Tuinen. "Een terechte overwinning. Het zijn sloopkogels, daar achterin bij De Graafschap." Eén ervan, Ted van de Pavert, gaf Jamie Jacobs nog een behoorlijke tik in de aanloop naar het tweede doelpunt. "Ze spelen betonvoetbal", is de conclusie van verslaggever Andor Faber. "En dan hebben ze ook nog zo'n verschrikkelijke trainer en zo'n Seuntjes daar voorin."

Net voor de wedstrijd tegen De Graafschap kreeg Cambuur nog veel slechter nieuws: de stadionplannen liggen voorlopig stil, omdat projectontwikkelaar Wyckerveste de plannen niet rendabel krijgt. Toch denkt Geert van Tuinen dat het wel goed komt. "Gezien de historie is het symptomatisch dat dit er ook nog achteraan komt. Maar dit hele verhaal is in zo'n ver stadium, er wordt zelfs al gebouwd, dat het punt van 'no return' is bereikt."