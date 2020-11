Gemeenteraad moet maandag besluiten over nieuwbouw van De Stelp op Ameland

Al sinds 2004 worstelt Ameland met de plannen voor een nieuw zorgcentrum voor ouderen. "Het gebouw zelf is achterhaald. Het staat er al 56 jaar. Mensen kunnen er niet meer terecht met hun scootmobielen en de kamers zijn te klein", zegt raadslid Jan Wijnberg van Algemeen Belang Ameland. "Het is nu of nooit, als het nu niet lukt weet ik het niet. Zorgverzekeraar De Friesland heeft ook 1,3 miljoen euro toegezegd, maar dan moet er wel voor 31 december een beslissing liggen."

De gemeente vraagt de raadsleden om in te stemmen met het voorbereidingskrediet van 875.000 euro. Maar er zijn nog genoeg raadsleden die vragen hebben over deze geldstromen. Op 1 januari 2021 fuseert De Friesland met Zilveren Kruis, en daarmee verloopt ook de garantie voor de 1,3 miljoen euro. De gemeente Ameland heeft 3,2 miljoen euro in de begroting opgenomen voor het plan, maar daarmee kan slechts de helft van het plan betaald worden. De 1,3 miljoen van De Friesland moet dus binnen boord blijven.

"Het moet lukken"

Daarom dus de brief en de oproep. "Als het niet lukt, kan het zo zijn dat ouderen in de toekomst niet meer op het eiland terechtkunnen. Dat is een nachtmerrie. Dan moeten kinderen naar het vasteland om op bezoek te gaan bij opa en oma. Dat moet niet. Ik ben een optimistisch mens, maar je weet het nooit. Er zijn 11 raadsleden, we hebben er 6 nodig."

Van Ameland komen vooral positieve reacties, geeft Wijnberg aan. "Sommigen willen ook op dezelfde plaats blijven, maar daar zijn we twee jaar mee bezig geweest en dat lukt niet. Er is te weinig ruimte en vervangende woonruimte kost te veel geld. De overlast zou groot zijn. Het kan gewoon niet op dezelfde plek."