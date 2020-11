Politie na inval Tzum: 'Honderden kilo's zwaar vuurwerk waren niet goed opgeslagen'

Volgens de politie is het meestal zo dat vuurwerk in zulke gevallen niet goed wordt opgeslagen. Het zou nu de omgeving niet direct in gevaar hebben gebracht, omdat het niet in een woonwijk lag.

Volgens de politie is dit niet de eerste grote vondst, en woordvoerder Ingrid Coenen verwacht 'zeker' dat er nog meer gevonden gaar worden. Ze roept mensen op de politie te bellen, als ze wat verdachts zien. De vondsten in de gemeente Waadhoeke zijn gedaan na een melding bij Meld Misdaad Anoniem.

Eerder op de dag werd al duidelijk dat er zwaar en professioneel vuurwerk aangetroffen is op drie plekken in de gemeente Waadhoeke. Drie verdachten zitten vast.

Behalve vuurwerk is er ook 'een flinke hoeveelheid' contanten aangetroffen, en enkele gestolen goederen. De politie pakt de zaak hoog op, zegt Coenen.