Friese bedrijven krijgen bijna 240 miljoen voor uitkering lonen in coronatijd

NOW staat voor 'Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid'. Dat is een door het kabinet bedachte regeling om bedrijven overeind te houden die met grote omzetverliezen te maken hebben vanwege de coronacrisis. Bedrijven kunnen bij het UWV aankloppen als de te maken hebben met meer dan 20 procent omzetverlies. De eerste NOW-ronde eindigde op 1 juli. De tweede liep op 1 oktober af. Voor een derde regeling kunnen bedrijven nog tot 13 december een aanvraag doen.

Arriva meeste geld

Arriva bezet met drie bedrijven de eerste drie plekken op de lijst van bedrijven die het meeste geld hebben aangevraagd. Daarna volgt een lijst met vaak bekende grote bedrijven die een flink bedrag aan steun binnen hebben gehaald. Na Arriva zijn dat bijvoorbeeld Rederij Doeksen, Faber Audio Visuals, Solidd Steel uit Sumar, AB Vakwerk, inpakbedrijf Quadient uit Drachten, de bouwbedrijven Van Wijnen, Dijkstra Draisma en Jorritsma en de voetbalclubs Heerenveen en Cambuur. Of ze het geld allemaal mogen houden moet blijken als de echte cijfers bekend en gecontroleerd zijn.

Rederij Doeksen

De aanvraag van Doeksen is wel opvallen. De rederij vroeg een kleine anderhalf miljoen euro steun aan in de eerste periode tot 1 juli. Maar van 1 juli tot 1 april, toen de boten weer mochten varen, is geen steun aangevraagd. Directeur Paul Melles zegt dat vanaf 1 oktober wel weer een aanvraag wordt gedaan. Ook SC Heerenveen vroeg in de eerste ronde wel hulp, maar in de tweede niet.

In de eerste ronde kregen 4.434 bedrijven steun uit de NOW-regeling. In de tweede ronde waren dat er met 1.779 een stuk minder.

Kijk hier voor de volledige lijsten van de NOW-2 en NOW-1.