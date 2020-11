RIVM: 125 nieuwe besmettingen in Fryslân, 1 sterfgeval

De meeste besmettingen zijn de afgelopen 24 uur vastgesteld in Ooststellingwerf (31). Daarna volgt Súdwest-Fryslân (24).

In Fryslân is sinds zondag één sterfgeval gemeld en een nieuwe ziekenhuisopname, beide in Súdwest-Fryslân.

Landelijk zijn er 5214 nieuwe besmettingen vastgesteld, 182 minder dan zondag.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):