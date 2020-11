Kusje er op? Het werkt echt!

Beide schrijvers zetten in het boek 'Kusje er op' een aantal gezondheidsmythes centraal. "We verbaasden ons over alle mythes die de ronde gaan", vertelt Tijn Elferink. "In de meeste gevallen geldt: baat het niet dan schaadt het niet. Maar er zijn een aantal mythes die niet gezond zijn om te doen."

In het boek nemen de schrijvers maar liefst zeventig mythes onder de loep. Van uien naast je bed wanneer je verkouden bent en kippensoep eten wanneer je ziek bent tot afvallen in de sauna en cranberrysap drinken tegen blaasontsteking. In alle vier gevallen geldt trouwens dat het niet werkt.

Opvallend genoeg is er één op het oog onbeduidende mythe die wel klopt. En dat is die van het kusje er op. Elfering legt uit hoe dat komt. "We hebben twee soorten pijnsystemen: de eerste is echt grove pijn en de tweede is van de aanraking. Als je heel erg veel pijn hebt en je voelt tegelijkertijd een andere, zachte, lieve aanraking, dan neemt de pijn af. Dus een kusje er op werkt wel degelijk!"