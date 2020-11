Wylde Swan over krityk op zeilreis in coronatijd: "We hebben heel wat uit te leggen"

Dat het schip nu opnieuw uitvaart, zorgt voor kritiek. Die is soms behoorlijk pittig, zegt Meijer. Maar hij heeft er wel begrip voor. "Het is een moeilijke tijd voor iedereen."

Hoe groot het schip ook is, aan boord is het lastig om anderhalve meter afstand te houden, zegt Meijer. Volgens hem hoeft dat ook niet. "Alle leerlingen zijn op corona getest. We zitten in onze eigen bubbel."

De reis uitstellen is geen optie, zegt Meijer. De kinderen hebben er een jaar lang naartoe geleefd. En volgend jaar zouden ze te oud zijn. Dus het is nu of nooit, zegt hij.