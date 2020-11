Friese schoolbestuurders over oproep voor strengere maatregelen: "Wat een flauwekul"

Volgens schoolbestuurder Joost Visser van het christelijk voortgezet onderwijs in Noard-Fryslân is het nog te vroeg om strengere maatregelen te nemen. "Ik snap de gedachte wel, omdat we op scholen de daling van het aantal besmettingen niet constateren. Toch wil ik eerst een onderbouwd onderzoek zien en een advies van het Outbreak Management Team afwachten voordat we stappen gaan nemen. Wat het OMT zegt, dat is onze lijn en die volgen we."

Visser wol zo voorkomen dat er grote verschillen ontstaan op scholen. "Als we allemaal onze eigen maatregelen gaan nemen, wordt het een rommeltje. Dat zorgt voor nog meer onrust op scholen en dat is iets wat we niet willen."

Ook bestuurder Geert van Lonkhuyzen van het Dokkinga College, Pro Dokkum en IBS op Schiermonnikoog denkt er zo over. "We gaan afwachten om te voorkomen dat het alle kanten op vliegt. Ik wil eerst zien wat het kabinet met dit advies doet." Volgens Van Lonkhuyzen vallen de besmettingen op zijn scholen mee, in vergelijking met het landelijke beeld. "Ze zijn net niet op de vingers van één hand te tellen."

"Dit is grote flauwekul"

Wiebe Wieling, bestuurder van het Piter Jelles, vindt het advies voor extra ingrepen op scholen 'grote flauwekul'. "Kijk eens wat we allemaal al doen met looplijnen en schermen", geeft hij als voorbeeld. Op scholen van het Piter Jelles in Leeuwarden, Kollum, Dokkum en St.-Annaparochie zitten in totaal zo'n vijfduizend kinderen. Wieling noemt het aantal besmettingen marginaal. "Dat is nog niet eens in procenten uit te drukken. Het grootste probleem is dat je niet precies weet wie corona heeft en wie niet. De leerlingen hebben er zelf geen last van. Wanneer je iedere leerling zou testen, zijn het er veel meer."