'Alle zeilen bij' na 56 coronabesmettingen bij OlmenEs in Appelscha

Vrijdag zijn alle 130 bewoners getest. Toen kwamen er 25 positive besmettingen naar voren. Eerder waren er ook al bewoners positief getest, zegt De Breij nu.

"Dit is wel even schrikken"

"We zetten alle zeilen bij om de zorg te continueren," zegt De Breij. "De meeste bewoners die besmet zijn, hebben geen of milde klachten. Maar dit is wel even schrikken."