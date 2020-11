Drie Friese grensrechters in actie bij Champions League-wedstrijden

Grensrechter Erwin Zeinstra komt dinsdagavond in actie in de wedstrijd tussen Stade Rennes en Chelsea. De wedstrijd wordt gespeeld in het stadion Roazhon Park in Frankrijk en begint om 18.55 uur. Eerder won Chelsea thuis met 3-0 van de Fransen.

Diks en Steegstra komen in actie bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en RB Leipzig. Eerder won Leipzig met 2-1 van PSG.